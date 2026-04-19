プレミアリーグ第33節チェルシー対マンチェスター・ユナイテッドの一戦が行われた。ユナイテッドはリサンドロ・マルティネスとハリー・マグワイアが出場停止、マタイス・デ・リフトとレニー・ヨロが負傷と、主力CB4人を欠いて試合に臨んだ。先発は若いエイデン・ヘヴンと本来はSBとしてプレイするヌサイル・マズラウィのコンビ。チェルシーとしてはこの経験の浅いCBコンビの隙を突きたかったが、試合を通じて枠内シュートは1本のみ