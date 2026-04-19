フランスの2部リーグに相当するリーグ・ドゥの第31節スタッド・ランス対レッドスターの一戦が行われ、3-2でホームチームが勝利を挙げた。日本代表の中村敬斗は前線で先発し、6分に早々にゴールを記録。後ろからの飛び出しでボックス内に侵入し、フリーでボールを受けて冷静にゴールネットを揺らした。中村はこれでリーグ10得点。二桁に乗せ、チーム内では得点王、リーグ全体では8番目のゴール数となっている。そこからのゲームは両