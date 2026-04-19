チェルシーはプレミアリーグ第33節でマンチェスター・ユナイテッドと対戦し、0-1で敗戦を喫した。前節のマンチェスター・シティ戦に続き、ホームで連敗のチェルシー。リーグ戦では4連敗となっており、CL出場権獲得へ足踏み状態が続いている。現在チェルシーは6位につけており、CL出場権を獲得できる5位のリヴァプールとは4ポイント差。しかしリヴァプールはまだ今節を戦っていないため、結果次第ではその差が7ポイントにまで広がる