16-17シーズンにマンチェスター・シティの指揮官に就任し、その後多くのタイトルをチームにもたらしてきたペップ・グアルディオラ。特にプレミアリーグでの成績は優秀で、就任からすでに6度のリーグ優勝を成し遂げている。今季は2位に位置しているものの、第33節でアーセナルに勝利すれば、7度目のタイトル獲得に近づくことになる。そんなペップとシティの契約は来季限り。今季でチームを退団するとの報道もあり、ペップのシティで