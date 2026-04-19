◇セ・リーグ阪神―中日（2026年4月19日甲子園）阪神の伊原陵人投手（25）がアクシデントで緊急降板した。2回1死一、二塁とされたところで投手コーチが間を取るためにマウンドへ向かったが、その後にベンチからトレーナーも駆け付けた。そのままベンチへ下がり、藤川監督が降板を告げた。伊原は初回、簡単に2死を奪ったが、2死一、二塁で阿部に左前適時打を浴びて先制点を献上。その後も満塁のピンチを作って村松に押