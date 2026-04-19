「阪神−中日」（１９日、甲子園球場）阪神が２点を先制された直後、一回の攻撃で３点を奪い、試合を引っ繰り返した。先発・伊原の制球が定まらず、初回に２点の先制を許す展開。それでも直後の攻撃だった。近本が遊撃内野安打で出塁。１死後、森下が左翼線を破る二塁打を放ち、近本が悠々とホームに生還した。４試合連続安打、３試合連続打点で反撃ムードを高めると、佐藤輝も続いた。３−１からスプリットをすくい上げる