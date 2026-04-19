フリーアナウンサー・生島ヒロシが１９日放送の文化放送「生島ヒロシの日曜９時ですよ〜」に出演。ゲストとして、精神科医の和田秀樹氏も出演した。生島と和田氏は、これまでにも共演経験があり、健康法や高齢者の生き方などについて対談をしている。今回は「日本の医療体制」や「薬との付き合い方」についてトークを展開し、大いに盛り上がった。なお、次週２６日放送は故・安倍晋三元首相の妻・安倍昭恵さんがゲスト出演す