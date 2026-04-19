◆パ・リーグソフトバンク―オリックス（１９日・みずほペイペイドーム）オリックスの新外国人、ショーン・ジェリー投手が６回４安打１失点、５奪三振で降板した。初回、１死から近藤に四球、栗原に右前打を許し一、二塁のピンチを招く。その後、２死一、三塁から山川に左前適時打を浴び、先制点を与えた。２回以降は立ち直りを見せ、丁寧に投球。３、４、６回は３者凡退で片付け、スコアボードにゼロを刻み続けた。それで