◇女子ゴルフツアーKTT杯バンテリン・レディース最終日（2026年4月19日熊本県熊本空港カントリークラブ＝6595ヤード、パー72）首位タイで出た高橋彩華（27＝サーフビバレッジ）が68で回り、21年に山下美夢有がマークした大会コース記録に並ぶ通算14アンダーでヤマハ・レディース葛城に続く今季2勝目、通算4勝目を挙げた。勝負は序盤から鈴木とのしびれるマッチレースになった。4番で鈴木が8メートルの長いバーディー