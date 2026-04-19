首の脊髄の手術を受け、休養していたタレントのマツコ・デラックスが１９日放送のＴＢＳ系「週刊さんまとマツコ」（日曜・午後１時）を欠席。代役としてお笑いタレントの大久保佳代子が出演した。今回の番組は「キャバクラ最強店決定戦」。収録当時は療養中だったマツコの席に座った大久保のキャスティングについて進行役の「平成ノブシコブシ」吉村崇は「この企画、マツコさんの肝いりなんで、マツコさんの代理を立てずに、さ