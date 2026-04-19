元TOKIOの松岡昌宏（49）が19日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。飲食店で「ないに越したことはない」と思っているものを明かした。リスナーから苦手な食べ物が多く、「できればお通しのないお店を選択したくなる」というメッセージを寄せられると、松岡は「僕も前から言っていますけど、僕は“お通しはないならないでいい”っていうタイプ」とキッパリ。「お金払うから、それだったら自分の好きな