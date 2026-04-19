先週末にイランとの協議が物別れに終わった直後、唐突にトランプ氏が打ち出したのはホルムズ海峡の“逆封鎖”。それによって何が起きているのか取材してきました。【写真で見る】ホルムズ海峡めぐる米イランの攻防 無線の音声公開「1隻も出られていない」“逆封鎖”ホルムズ海峡に異変先週末の停戦協議の直後から、ホルムズ海峡では、異変が起きていました。東京大学大学院渡邉英徳教授「トランプ氏が対抗措置として『封鎖をする