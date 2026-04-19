福岡高裁判決を前に開かれた集会で発言する原告団長の佐藤英樹さん＝11日、熊本県水俣市公害健康被害補償法に基づく水俣病の患者認定申請を熊本、鹿児島両県に棄却された男女7人が、処分取り消しなどを求めた訴訟の控訴審で、福岡高裁が23日に判決を言い渡す。全員が一審で退けられ、二審では疫学的知見を踏まえた主張に力を入れた。公式確認から5月で70年。国の基準に厳格な運用をどう評価するか注目される。疫学は、原因と結