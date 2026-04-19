免許を取りたてのドライバーは「若葉マーク」、いわゆる初心者マークを車に貼り付けます。若葉マークを付けていると、それを見たほかのドライバーたちは初心者が運転していることを認知、配慮できます。 ドライバーの中には、「若葉マークを付けるかどうかは自由」だと考える人もいるようです。今回のケースでも、お嬢さんが若葉マークなしで運転しています。