【モデルプレス＝2026/04/19】SixTONESの森本慎太郎と田中樹が、4月18日放送のラジオ番組「SixTONESのオールナイトニッポンサタデースペシャル」（ニッポン放送／毎週土曜23時30分〜）に出演。高地優吾（※「高」は正式には「はしごだか」）の魅力を明かした。【写真】高地優吾、シックスパック際立つ美腹筋披露◆SixTONES森本慎太郎、高地優吾の隠し事をスクープ2026年秋にスタジアムツアー「SixTONES LIVE TOUR 2026『MILESixTON