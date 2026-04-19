ＴＢＳ系「週刊さんまとマツコ」が１９日放送され、六本木の超老舗スナックの常連客として、まさかのサッカー界のレジェンドが登場して、スタジオをざわつかせた。この日は「続・さんま的キャバクラ最強店決定戦六本木ＶＳ平塚予選会ＳＰ」として特集。明石家さんまと、首の手術で欠席したマツコ・デラックスの代役としてお笑いタレントの大久保佳代子がＭＣを務めた。芸能界きってのキャバクラ愛好家としてゲスト出演し