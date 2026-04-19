「体操・全日本選手権」（１９日、高崎アリーナ）１０月の世界選手権（オランダ）の代表選考会を兼ねて、男子個人総合決勝が行われ、東京五輪２冠の橋本大輝（２４）＝日本生命・セントラルスポーツ＝は６連覇を達成した。０８〜１７年で１０連覇した内村航平以来２人目の快挙を成し遂げた。２位との差はわずか０・２１６点だった。予選１位通過の橋本だったが、最初の種目の床で尻もちをつくミスが出て、１２・９３３点と得