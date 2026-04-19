背番号11が、開幕戦以来の先発を果たした。福島ユナイテッドFCは４月19日、J２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST-B第11節でFC岐阜と対戦している。この一戦で三浦知良がスターティングメンバーに名を連ねる。J公式戦の最年長出場記録を59歳と１か月24日に更新したカズは最前線に入ると、開始早々に魅せる。 ６分、敵陣右サイドでのFKの流れで、クロスにファーサイドで反応。タイミングを合わせてヘッドで合