第1子妊娠中のタレント・藤田ニコル（28）が18日放送のTBSラジオ「藤田ニコルのニコニチ」（土曜夜9・00）に出演。雑誌「たまごクラブ」（株式会社ベネッセコーポレーション発行）の表紙を飾ったことについて語った。今回が産休に入る前の、最後の同番組収録という藤田は「始めてたまごクラブの表紙になりましたー！すごくない？モデル生活何年目だ…12歳の頃から雑誌のお仕事やり始めて、ついにたまごクラブまで人生のステッ