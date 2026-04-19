「阪神−中日」（１９日、甲子園球場）阪神の先発・伊原陵人投手が初回にまさかの２失点を喫した。二回には逆転２ランを被弾するなど、序盤で今季ワースト４失点。なおも１死一、二塁の状況でトレーナーに付き添われながら緊急降板した。立ち上がり、簡単に２死を奪った左腕。だがボスラーに広く開いた三塁線を破られる二塁打を許すと、続く細川は四球で歩かせた。ここでベテランの阿部に左前にはじき返され先制の１点を失っ