オランダ１部フェイエノールトの日本代表ＦＷ上田綺世が、今季限りで退団する可能性を指摘された。フェイエノールト３年目の今季、リーグ戦２３ゴールで得点王トップを独走。オランダだけでなく、欧州内でも注目を集めている。契約は２０２８年夏まで残す中、オランダ紙「ＡＤ」のミコス・ゴウカ記者は「今こそ、彼がさらなるステップアップを図るべき時だ。彼は退団を視野に入れていると思う」と指摘する。あくまで予測では