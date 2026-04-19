米国・ＷＷＥプロレスの祭典「レッスルマニア４２」初日（１８日＝日本時間１９日、ネバダ州ラスベガス・アレジアントスタジアム）、かつての人気ディーバが電撃復帰を果たした。この日のＷＷＥ女子タッグ王座戦は、王者ナイア・ジャックス＆ラッシュ・レジェンド、シャーロット・フレアー＆アレクサ・ブリス、ベイリー＆ライラ・ヴァルキュリア、ニッキー＆ブリーのベラツインズによるフェイタル４ＷＡＹ戦が予定された。最後