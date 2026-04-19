１７日、公益財団法人である山崎香辛料振興財団主催の「第１７回スパイス＆ハーブ検定（ＣＢＴ方式）」の申込受付開始が発表された。当検定は、スパイスやハーブへの関心が高まる一方で扱いに不安を感じている人がいることを背景に、魅力や正しい知識を学ぶ機会として設けられた。身に着けた知見でスパイスやハーブを楽しんでもらうことを目的として開催され、今年は第１７回となる。内容は歴史、基礎知識、料理・暮らしへの