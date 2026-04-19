【モデルプレス＝2026/04/19】TBSラジオ「…＆シノ！from timelesz」（読み方：アンドシノフロムタイムレス／毎週土曜16時〜16時30分）の公式X（旧Twitter）が4月18日に更新された。timelesz（タイムレス）の篠塚大輝のメガネ姿が公開され、反響を呼んでいる。【写真】timelesz篠塚「雰囲気全然違う」と話題のメガネ姿◆篠塚大輝、メガネ姿公開篠塚がパーソナリティをつとめる同番組。投稿では、4月19日と28日のゲストである気象予