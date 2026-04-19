厚みのある油揚げに、ねぎみそをたっぷりはさんでこんがり焼いた一品。新潟名物の「栃尾のあぶらげ」をイメージし、同じく新潟名物の「神楽南蛮みそ」風の辛みそをはさんで仕上げています。外は香ばしく、中はこくのある味わいで、白いご飯にもよく合うおいしさ。手軽に作れて、食卓にもおつまみにも活躍します。ねぎみそはさみ焼き材料（2人分）油揚げ（厚みがあるものがおすすめ）……2枚「しし唐みそ」（下記参照）……大さじ1