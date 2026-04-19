【モデルプレス＝2026/04/19】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ・＝LOVE（イコールラブ）の大谷映美里が4月18日、自身のX（旧Twitter）を更新。指原からの差し入れを公開し、話題を呼んでいる。【写真】指原プロデュースアイドルへの豪華差し入れが「さすが」と話題◆大谷映美里、指原莉乃からの差し入れ公開大谷は「指原さん沢山の豪華な巻き寿司 ありがとうございます」とつづり、差し入れと添え書きの写真を投稿。巻き寿