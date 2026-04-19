7人組グループ・IMP.（佐藤新、基俊介、鈴木大河、影山拓也、松井奏、横原悠毅、椿泰我）の地上波初冠番組『IMP.の「できません」は言いません』（TBS系／毎週土曜深0：28〜）が、18日深夜から放送スタートした。初回放送後、番組公式Xに滝沢秀明氏から“リーク情報”が寄せられた。【番組カット】ダチョウと仲良しに!?記念写真を撮るIMP.同番組では、IMP.の7人が知名度アップを目指し、番組のアイコンである「名刺」を全国