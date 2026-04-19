春季高校野球愛知県大会で波乱が起きた。今春センバツでベスト4の名門・中京大中京が3回戦で中部大春日丘に5―8で敗れた。4―4の8回に中京大中京が1点を勝ち越したが、その裏に一挙4点を奪われて逆転負けを喫した。また甲子園春夏25回の強豪・愛工大名電は至学館に2―1で9回逆転サヨナラ勝ちを飾った。至学館は昨夏の愛知大会5回戦、昨秋の秋季愛知大会の地区予選で連敗した愛工大名電にリベンジはならなかった。