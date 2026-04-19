俳優の斉藤由貴（59）が、19日放送のフジテレビ『なりゆき街道旅』に出演し、デビュー当時のエピソードや芸能界入りの経緯を振り返った。現在では考えにくい当時の制作現場の空気や、自身のスタートについて率直に語った。【写真】「美しい」「キレイになられて…」26歳迎えた斉藤由貴の娘・水嶋凜の近影斉藤は、長澤まさみや浜辺美波らを輩出した「東宝シンデレラオーディション」第1回大会をきっかけに芸能界入りした。当