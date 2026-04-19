4月19日（現地時間18日、日付は以下同）、「NBAプレーオフ2026」が開幕。イースタン・カンファレンスは、4位のクリーブランド・キャバリアーズと5位のトロント・ラプターズの対戦でプレーオフの口火を切った。 キャブスは、ディーン・ウェイド、エバン・モーブリー、ジャレット・アレン、ドノバン・ミッチェル、ジェームズ・ハーデンが先発。一方、ラ