EXILE AKIRAが6月6日にリリースするソロ名義初のデジタルEP『URBAN SAVAGE』の第3弾コラボレーションアーティストとして、MIYAVIが発表された。 （関連：EXILE AKIRA・TAKAHIROら18名が語る『PERFECT YEAR』への特別な熱意ずっと変わらない「LDH大好き」の想いも） 同EPには全4曲が収録され、これまでにタイのラッパー F.HEROを迎えた「Thrill Drive feat. F.HERO」、R&BシンガーのJAY'