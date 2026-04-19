手包冷凍餃子専門店『うらわ餃子』が17日にX(@urawagyoza)を更新し、浦和レッズのMF渡邊凌磨と妻でモデルの前田希美さんが来店したことを明かした。同店は「渡邊凌磨選手と奥さまのまえのんちゃんが2日連続でPARCOとお店にきてくれました」と、私服姿で訪れた夫婦のツーショットを投稿。「お顔はもちろん声も仕草までもかわいい 刺激をすぐ受ける私達… スタッフ一同昨日はみんなまえのんちゃんを真似してかわいい声で会話しま