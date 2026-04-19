恋愛感情を悪用するロマンス詐欺で、70歳の男性から金をだまし取ろうとした疑いで逮捕されたのは、結婚相談所を運営する会社の社長でした。 【写真を見る】結婚相談所を運営する会社社長（40）を“ロマンス詐欺”で逮捕 70歳男性から現金をだまし取ろうとしたか 逮捕されたのは、東京に本社があり結婚相談所などを運営するDL-NEXTの社長・石田勇太容疑者（40）です。 警察によりますと石田容疑者は今月、北名古屋市に住む70歳の