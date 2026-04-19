【写真】春の空をバックにした木村拓哉の“ロゴT”コーデ 木村拓哉が自身のInstagramで、春の空をバックにした写真を披露した。 ■木村拓哉「過ごしやすい感じでしたね！」 この日の木村は柔らかい陽の光が降り注ぐ春の青空をバックに、斜め下のアングルで撮影した写真を投稿。 木村はキャップを前後逆にしてかぶり、黒縁メガネをかけたスタイル。デニム素材と思しきシャツに、インナーには大きなロゴが入った