お笑いコンビ「さらば青春の光」の森田哲矢（44）が19日までに自身のインスタグラムストーリーズを更新。反響を呼んでいる。森田は、歌手の浜崎あゆみのストーリーズを引用し「え？なんで？」と投稿。浜崎は、森田が立ち上げ社長も務めている事務所「ザ・森東」のオリジナルTシャツを着ていた。すると、浜崎も反応。森田のストーリーズを引用し「着心地がタイプでツアーに持ち回っております単独ライブ応援していますっ！