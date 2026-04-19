５月１日は「スズランの日」。フランス発祥の記念日で、家族や友人らに感謝の気持ちを込めてスズランを贈る。日本でも、この日に向けて花店にスズランが並んだり、関連商品が販売されたりしている。特別な一日を楽しんでみては。（野倉早奈恵）４月初旬、東京・南青山の花店「カントリーハーベスト」の店頭に「５月１日はミュゲ（フランス語でスズランの意）の日」という手製のラベルと共に、約４０本のスズランの花が並んだ。