◇体操全日本個人総合選手権最終日（2026年4月19日群馬・高崎アリーナ）10月の世界選手権（オランダ）の選考を兼ねて男子決勝が行われ、東京五輪2冠の橋本大輝（日本生命・セントラルスポーツ）が予選、決勝の合計170・114点で、10連覇した内村航平以来史上2人目の6連覇を達成した。「全然意識しないようにしていたが、意識してしまう。無事6連覇、全日本優勝できて、シーズン始めで良いスタートができてホッとしている」