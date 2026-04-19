水しぶきを上げて海に入る子どもたち＝19日午前、鹿児島県・奄美大島鹿児島県・奄美大島で19日、海開きがあり、神主らが海の安全を祈願した。旧暦3月3日の桃の節句に合わせた恒例行事で、初節句を迎えた赤ちゃんの足を海水に浸し、無病息災を願う家族連れの姿もあった。海開きは奄美市のリゾート施設が主催し、奄美海上保安部の関係者ら約30人が参加した。神事後、観光団体の代表が海開きを宣言すると、児童らが砂浜を駆けて海