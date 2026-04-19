◆パ・リーグ日本ハム―西武（１9日・エスコンフィールド）日本ハムの万波中正外野手が８号ソロを放った。４回無死の第１打席、西武先発・平良の１５３キロ直球を強振し、バックスクリーンへリーグ単独トップとなる一発。「難しい投手を相手に、うまく打つことができました」。この時点で本塁打２位のソフトバンク・近藤に２本差とした。フルカウントから内角の直球を捉えた打球はぐんぐんと伸び、中堅フェンスを越えた。打