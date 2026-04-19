お笑いコンビ「ウッチャンナンチャン」の南原清隆が１９日に自身のＳＮＳを更新。近影を公開した。インスタグラムに「感激で目からビーム！？雨上がりは異国情緒な雰囲気でお散歩だけでも気持ち良かったです」とつづり、目からビームが出てるように見える写真や、ディズニーシーを楽しむ様子を披露。「東京ディズニーシー２５周年〓ＳｐａｒｋｌｉｎｇＪｕｂｉｌｅｅ〓プレビューナイトに東京ディズニーリゾートさんにご招待