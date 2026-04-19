EXILE AKIRAが、⾃⾝初のソロ名義となる4曲入りデジタル EP『URBAN SAVAGE』を6⽉6⽇に発売する。今作のコラボアーティスト第3弾としてMIYAVIの参加が明らかになった。タイのレジェンドラッパー・F.HERO、実力派R&Bシンガーで盟友のJAY’EDに続く形でコラボがアナウンスされたMIYAVIは、EXILE AKIRAと同じく音楽活動だけでは無く俳優やモデルとしてもワールドワイドに活躍している。楽曲名は「NEW WOR