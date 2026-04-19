◇陸上・兵庫リレーカーニバル最終日（2026年4月19日兵庫・神戸総合運動公園ユニバー記念競技場）女子走り幅跳びが行われ、郄良彩花（JAL）が6メートル37で優勝した。昨年の日本選手権を5年ぶりに制した25歳は、追い風1・6メートルで迎えた1回目で6メートル37をマーク。以降の跳躍で記録を更新することはできなかったが、今季初戦で上々の滑り出しを見せた。「初戦でこれだけの跳躍ができたのは初めてぐらい。順調