俳優でアパレルブランドのディレクター・一色紗英（48）が、17日までに自身のインスタグラムを更新。長女との2人旅の様子を公開した。【写真】「手に取った思い出がかたちに」成長した長女＆センスあふれる親子旅ショットを公開した一色紗英投稿で一色は「長女とふたりで旅したニューメキシコ手に取った思い出がかたちにマホちゃんありがとう」とつづり、長女の姿や旅先の街並みなどエモーショナルな写真を複数枚披露して