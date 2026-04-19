俳優の岡田将生（36）が17日、Instagramのストーリーズを更新し、頬にハートのポーズをしている写真を公開した。【映像】岡田将生、密着夫婦ショット＆赤ちゃんの写真2024年11月19日に俳優・高畑充希（34）との結婚を発表し、2026年1月28日には第1子誕生を報告していた岡田。Instagramでは、パリで撮影した高畑と密着している夫婦ショットや、くまのベビー服を着た赤ちゃんの写真など、プライベートの様子を公開している。頬に