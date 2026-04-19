「関西学生野球、立命大４−２関学大」（１９日、ほっともっと神戸）第３節２回戦が行われ、立命大が２連勝。今春初の勝ち点を挙げた。今秋ドラフト候補の立命大・有馬伽久投手（４年・愛工大名電）が８安打２失点８奪三振で完投し、今季初勝利をつかんだ。初回はいきなり先頭に安打を浴びたが、後続はたち無失点の立ち上がり。二回、三回は三者凡退も、四回から七回は毎回得点圏に走者を背負った。五回、六回はそれぞれ失点