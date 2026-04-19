成田の「夜間制限」なぜ厳しい？ 騒音問題と周辺住民への配慮世界中から飛行機がやってくる成田空港や羽田空港。しかし両空港では、夜間の運用に一定の制限があります。【艶やかな光り方！】これが通称「ラブホ空港」のユニーク設備です（写真で見る）前者は夜間の離着陸制限（カーフュー）があり、後者は深夜早朝は都心上空を避ける経路で運用されています。成田空港で夜間の離着陸が厳しく制限される最大の理由のひとつは