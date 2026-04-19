SM ENTERTAINMENT JAPAN発の8人組ガールズグループ GPPが、2ndデジタルシングル「ATE!」（読み：エイト）を5月20日にリリースする。 （関連：GPP、時代の最前線を奪いにいく気概と熱量まつもとたくおが目撃した“最高水準”の初ステージ） リリースの発表にあわせて最新アーティストフォトも公開。世界的に活躍するフォトグラファー NIKOLAI AHNが撮影を手がけており、繊細な色