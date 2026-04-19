昭和にかけての酵母を使った日本酒が半世紀ぶりに復刻し、19日、石川県野々市市で披露されました。19日は野々市市でただひとつの酒蔵・中村酒造が新酒祭りを開き、半世紀ぶりに復刻した日本酒「猩々」を披露しました。猩々は野々市市の「にぎわい創出プロジェクト」の一環として、2022年、野々市市と石川県立大学の協力のもと、酒蔵に残っていた当時の酵母で再び造りました。◇中村酒造・中村太郎社長…「我々単独でお酒を造ったと