タレントの本田紗来（19）が19日までに、自身のXを更新。入学式で着た写真を公開し、反響が寄せられている。【写真】「立派に可愛くなって」大学名公表で話題の本田紗来の入学式コーデ本田は「入学式の写真ですっ」として、写真を投稿。笑顔のスーツ姿を披露した。本田は9日にSNSで「大学に進学しました。充実した大学生活にしていきます」と報告。写真には「明治大学 入学式」と書かれた会場で撮影したショットを公開した。