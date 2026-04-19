4月から電気・ガス料金の補助が終了します。暖房の使用が減る季節でも補助がなくなる分、家計への負担増が気になる方も多いでしょう。 この記事では、補助終了後の電気代の見通しと、すぐに実践できる節約術を分かりやすく解説します。 政府による「電気・ガス料金支援」は3月使用分で終了 経済産業省資源エネルギー庁の特設サイトによると、「電気・ガス料金支援」はエネルギー価格高騰対策として20